Не стало многолетнего руководителя Рязаньгоргаза Александра Евстефеева

Александр Евстефеев. Фото: издательство "Пресса".

Умер Александр Евстефеев, который три десятилетия — с 1969 по 1999 года — руководил «Рязаньгоргазом». Печальная весть пришла утром 25 ноября.

Родился Александр Евстефеев в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны потерял родителей, воспитывался в детском доме. Окончил коммунально-технологический техникум. В «Горгазе», прежде чем стать директором, работал начальником производственно-технологического отдела и главным инженером. За свой труд награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976) и удостоен звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР» (1984). В 2012 году заслуги Александра Сергеевича перед рязанцами отметили медалью имени Надежды Чумаковой.

Александр Евстефеев создал и 10 лет возглавлял Союз бывших воспитанников детских домов, пять лет руководил фондом «Рязанский антинаркотический центр», написал книгу «Побег из детства» о своей судьбе и о детях 70-80-х годов, оказавшихся в детских домах.