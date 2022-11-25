Возле супермаркета в Рязани «Газель» сбила 66-летнюю женщину

На улице Новаторов в Рязани 24 ноября грузовой автомобиль «Газель NEXT» сбил 66-летнюю женщину.

У дома №2 на улице Новаторов в Рязани грузовой автомобиль «Газель NEXT» сбил 66-летнюю женщину. Произошло это 24 ноября примерно в 12:10, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Управлявший «Газелью» 43-летний рязанец совершил наезд возле супермаркета крупной торговой сети. По-видимому, он приехал разгружать товар и не заметил пешехода.

В результате женщине потребовалась медицинская помощь. Насколько серьезные травмы она получила, пока не уточняется.

Кстати, больше ДТП с пострадавшими за минувшие сутки не было. Еще 24 инцидента обернулись только материальным ущербом автовладельцам.