Рязанская ГИБДД 25 ноября вновь вышла в масштабный рейд. Кого будут искать в этот раз

ГИБДД вышла 25 ноября в масштабный рейд в Рязани и области.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Утром 25 ноября сотрудники ГИБДД проводят на территории всей Рязанской области масштабные рейды, цель которых – пресечь нарушения правил дорожного движения со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.
В ведомстве напомнили, что водители, подъезжая к «зебре», обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей.
Если водитель не пропустит пешехода, на него налагается штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!