Рязанская ГИБДД 25 ноября вновь вышла в масштабный рейд. Кого будут искать в этот раз

ГИБДД вышла 25 ноября в масштабный рейд в Рязани и области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 25 ноября сотрудники ГИБДД проводят на территории всей Рязанской области масштабные рейды, цель которых – пресечь нарушения правил дорожного движения со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве напомнили, что водители, подъезжая к «зебре», обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей.

Если водитель не пропустит пешехода, на него налагается штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

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