Под Рязанью фермеры предупреждали пчеловодов о распылении пестицидов ненадлежащим образом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фермеры предупреждали пчеловодов Рыбновского района о распылении пестицидов ненадлежащим образом. Об этом рассказали 24 ноября на совещании при участии Россельхознадзора, чиновниками минсельхоза, пчеловодами и представителями сельхозпредприятий.

В большинстве случаев аграрии уведомляли пчеловодов о применении пестицидов через газетные публикации. Но в объявлении указывали не конкретные даты – число, месяц, а «весенне-летний период». Кроме того, не сообщалось, каким препаратом будут обрабатывать сельскохозяйственные культуры.

В свою очередь большинство пчеловодов работали в частном секторе, и не регистрировали пасеки в районной администрации и на ветеринарной станции. Поэтому фермеры не знали о существовании поблизости пасек.

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