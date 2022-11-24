Архитекторы и художники обсудили на общественном совете проект застройки территории Шпалопропиточного завода

Территория Шпалопропиточного завода.

21 ноября состоялось внеочередное заседание общественного совета при Главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области. В заседании приняли участие представители региональных отделений Союза архитекторов России, Союза художников России, Союза дизайнеров России.

В рамках обсуждения нового проекта зон охраны объектов культурного наследия Рязани была затронута тема предполагаемой застройки территории бывшего Шпалопропиточного завода (пос. Борки).

Интересно, что по результатам встречи представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовили публикацию, в которой сообщили, что проект застройки «получил фактически единогласно ОСУЖДЕНИЕ».

В тоже самое время представители обозначенных творческих союзов сказали, что подобные заявление, не соответствует действительности.

В частности, наши коллеги из mediaryazan цитируют председателя регионального отделения Союза художников России Виктора Грушо-Новицкого:

- Архитекторы - люди серьезные, их творчество глобально. Какие-то улучшения архитекторы всегда найдут, особенно в чужом проекте. Но серьезной критики не было, как не было никакого единогласного осуждения или голосования.

По результатам общественного совета будут подготовлены замечания и предложения по дальнейшему позитивному развитию нашего города, которые далее направят руководителю инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.