Фестиваль роботов пройдет в Рязани 3 декабря.

3 декабря в Рязани откроется интерактивный музей нового поколения «Фестиваль Роботов». Еще вчера роботы выступали на выставке в Стамбуле, а теперь впервые прибудут Россию.

«В музее можно познакомиться с 85 роботами со всего мира, и такого масштаба технологий в Рязани точно еще не видели», - уверяют организаторы.

Кроме того, посетители увидят представление летающих пикселей и с помощью нейросети создадут новые произведения искусства.

Самые заметные экспонаты «Фестиваля Роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Большой робопес Юнитри покажет целое шоу: исполнит собачий вальс, покажет переворот и даже походит на задних лапках. Посетители пообщаются с роботом-двойником Эйнштейна (он выглядит как человек!), собранным компанией Promobot в Перми. Чтобы имитировать сотню оттенков мимики, инженеры встроили в РобоЭйнштейна 36 сервоприводов. Это действительно передовая разработка, удивившая арабских шейхов и гостей Петербургского экономического форума.

Также будет представлен гуманоид Крузр, он засветился на открытии олимпиады в Пекине в начале этого года. Особенно интересно наблюдать за его руками - они уж очень похожи на человеческие. Рядом с ним - знаменитые французско-японские Пеппер и Нао. Крузр, Пеппер и Нао - три самых гибких робота на нашей планете.

В музее можно удивиться первой в мире роборыбе. Ее тоже привезли в музей «Фестиваль Роботов». Бывший топ-менеджер одной известной корейской компании потратил все выходное пособие на создание первой в мире роборыбы. Такая спорная инвестиция даже привела к серьезным разногласиям в семье инженера. Господин Dragon Oh смог превратить свой стартап в интересный бизнес. РобоРыбы активно поставляются для оформления токийских ресторанов, а в Корее с использованием технологии планируется возведение первого в мире робоокеанариума.

На Фестивале вы почувствуете себя диджеем из будущего, ведь в музее можно поиграть на ножном пианино из будущего, овощах, цветных вещах и даже извлечь музыку из других посетителей. Ну и, конечно, станцевать с российским Promobot V4. Роботы этой компании уже преподают в университетах, работают в медцентрах и даже читают новости на американском телеканале.

Также в музее: беспилотный Сигвей, робот-окномойщик, робот-кривляка, робот-официант и многие другие.

На «Фестивале Роботов» будет представлено четыре техношоу. Например, на одном из них можно увидеть без преувеличения мистическую технологию - изобретатели научились синхронизировать в воздухе летающие пиксели.

Музей "Фестиваль роботов".

Рязанцы познакомятся с технологией съемок голливудских фильмов и смогут сами сняться в главной роли в ролике со спецэффектами. Готовый фильм придет на электронную почту.

Наконец, на «Фестивале Роботов» можно протестировать новейшие зоны виртуальной, дополненной реальностей и испытать новейший фитнес-тренажер для лентяев - специальную виброплатформу.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Афин, Стамбула, Санкт-Петербурга, Алматы, Минска и других мировых столиц. Сейчас очередь Рязани. Проект открывается в ТЦ «Барс» на Московском 3 декабря и будет работать до 16 января.

Адрес: ТЦ «Барс», Московское шоссе, 5а.

Даты: 3 декабря-16 января, каждый день с 10:00 до 21:00.