Под Рязанью крупному должнику перекрыли доступ к газу. Вот сумма его долга

Под Рязанью крупному должнику перекрыли доступ к газу. Вот сумму его долга.

В Рыбном отключили от газа местного жителя, задолжавшего более 163 тысяч рублей, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Крупный должник не пускал газовщиков на территорию домовладения, но ООО обратилось в суд и перекрыло абоненту доступ к газу.

Сейчас мужчине предстоит погасить всю сумму долга, судебные расходы, а также оплатить работы по отключению и последующему подключению к системе.

- Мы настоятельно рекомендуем абонентам не копить долги. Прекращение газоснабжения доставляет бытовые неудобства и влечет дополнительные расходы, – отметил заместитель начальника компании Михаил Пронин.

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