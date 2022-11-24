Участникам СВО из РВВДКУ, отобранным начальником военного вуза, выплатят 115 тыс. рублей.

Военнослужащих Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища внесли в список участников СВО, которых могут награждать благодарственными письмами с прилагающимися денежными вознаграждениями. Изменения в постановление губернатора Рязанской области официально опубликованы 24 ноября.

Сумма выплаты — 114 943 рубля. В документе прописано ограничение, что получить ее, как и благодарственное письмо главы региона, могут не более 100 контрактников, проходящих службу в РВВДКУ, за календарный год.

Право выдвигать кандидатуры предоставлено начальнику военного вуза.