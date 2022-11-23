Закон, упрощающий в Рязанской области «гаражную амнистию», приняла Рязоблдума

Депутаты Рязанской областной думы поддержали корректировки в закон о так называемой «гаражной амнистии».

Депутаты Рязанской областной думы на заседании 23 ноября приняли корректировки в закон о так называемой «гаражной амнистии». Их суть изложил и.о. министра имущественных и земельных отношений Михаил Майоров.

Он отметил, что федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Им устанавливается упрощенный порядок оформления прав граждан на принадлежащие им гаражи и земельные участки под ними.

Согласно тексту федерального закона, граждане должны предоставить определенный перечень документов, но практика показала, что не у всех необходимые бумаги имеются. Поэтому в Рязанской области определили дополнительный список документов, любой из которых может служить основанием для оформления в собственность участков под гаражами.

Михаил Майоров отметил, что принятие регионального закона позволит максимальному количеству граждан воспользоваться это возможностью. Парламентарии единогласно поддержали этот законопроект, приняв его в первом и втором чтениях.