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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:43

В 2023 году Единый день выпускника пройдет в Рязани 24 июня

Официальная дата уже утверждена региональными властями
Источник:kp.ru
В Рязани назвали дату Единого дня выпускника в 2023 году

В Рязани назвали дату Единого дня выпускника в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональные власти определились с датой проведения Единого дня выпускника в Рязанской области в 2023 году. Соответствующий документ за подписью губернатора региона официально опубликовали в среду, 23 ноября.

Согласно принятому решению, в следующем году Единый день выпускника пройдет 24 июня.

- В целях организованного чествования выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций Рязанской области установить дату проведения Дня выпускников общеобразовательных организаций региона в 2023 году – 24 июня 2023 года, - говорится в распоряжении.