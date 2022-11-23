В 2023 году Единый день выпускника пройдет в Рязани 24 июня

В Рязани назвали дату Единого дня выпускника в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональные власти определились с датой проведения Единого дня выпускника в Рязанской области в 2023 году. Соответствующий документ за подписью губернатора региона официально опубликовали в среду, 23 ноября.

Согласно принятому решению, в следующем году Единый день выпускника пройдет 24 июня.

- В целях организованного чествования выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций Рязанской области установить дату проведения Дня выпускников общеобразовательных организаций региона в 2023 году – 24 июня 2023 года, - говорится в распоряжении.