Рязоблдума приняла в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов

23 ноября Рязоблдума приняла в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год.

Рязанская областная Дума приняла в первом чтении проект бюджета Рязанской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вопрос рассматривался на заседании регионального парламента 23 ноября.

С докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Среди основных целей налоговой политики на 2023 год она обозначила сохранение предпринимательской активности и, вместе с тем, обеспечение устойчивого роста доходов бюджета. Как отметила министр, следует продолжить работу по формированию комфортной налоговой среды для малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционной климата в регионе. К слову, эта работа правительством Рязанской области ведется в тесном взаимодействии с Рязанской областной Думой, в том числе при разработке и принятии мер по предоставлению налоговых льгот.

«Бюджетная политика направлена на сохранение финансовой устойчивости и снижение долговой нагрузки бюджета. Особое внимание в проекте уделяется безусловному финансовому обеспечению социальных обязательств, а также реализации мероприятий для достижения национальных целей развития», - отметила Марина Наумова.

Также в докладе обозначалось, что приоритеты бюджетных расходов будут определяться в рамках государственных программ и региональных проектов, которые являются их составляющей.

Сделав акцент на бюджете 2023 года, Марина Наумова назвала его основные параметры. Так, доходы областной казны прогнозируются на уровне 81,7 млрд рублей. Самую большую сумму вслед за налоговыми и неналоговыми доходами, а именно 22 млрд рублей, составляют безвозмездные поступления.

«Это те межбюджетные трансферты, которые распределены в проекте закона о федеральном бюджете, внесенном на рассмотрение в Госдуму РФ. Вчера закон был принят во втором чтении, и при его рассмотрении были внесены дополнительные межбюджетные трансферты. Для нашего субъекта на трехлетний период дополнительно распределяется 15,3 млрд рублей, в том числе на 2023 год 4,2 млрд рублей», - поделилась информацией Марина Наумова.

С учетом этих поправок размер безвозмездных поступлений составят уже 26,3 млрд. Соответствующие корректировки Рязоблдума учтет во втором чтении.

Общий объем расходов в 2023 году запланирован в объеме 84,6 млрд, в том числе без учета целевых федеральных средств 68 млрд рублей. По словам министра, впервые за долгое время на начало 2023 года у Рязанской области в структуре госдолга будут отсутствовать коммерческие заимствования.

Депутаты Рязоблдумы положительно оценили представленный проект бюджета, призвали к конструктивной работе в составе комитетов перед рассмотрением главного финансового документа во втором чтении с учетом поправок, которые предложат парламентарии.

«На встрече нашего губернатора с Советом Думы было сказано, что один из приоритетов, который заложен в бюджете и финансово подтвержден, - это развитие. То есть, помимо безусловного исполнения всех взятых на себя государством социальных обязательств, еще и в приоритет мы ставим развитие. Это очень важно. Все мы живем в Рязанской области и все вместе должны работать над ее развитием», - подчеркнул председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин

Во втором чтении законопроект о региональном бюджете будет рассмотрен до 14 декабря 2022 года.