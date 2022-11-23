Рязоблдума переназначила в Контрольно-счетную палату Владимира Цепков и Владимира Матренина

Владимир Цепков на должности зампредседателя КСП Рязанской области с 13 декабря 2017 года.

Рязанская областная Дума назначила на новый срок полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты региона Владимира Цепкова и аудитора Владимира Матренина. Решение принято на заседании 23 ноября.

Цепков на должности с 13 декабря 2017 года. С 1985 по 2010 годы он работал в органах внутренних дел и дослужился до первого заместителя начальника УВД по Рязанской области - начальника криминальной милиции. В 2010-2016 годаз Цепков был в структурах регионального правительства, в том числе первым замминистра безопасности и контроля.

68-летний Матренин в КСП с 2013-го. Изначально был заместителем председателя, потом стал аудитором. До этого, с 2008 года, занимал должность министра имущественных и земельных отношений. Управлением госимуществом занимался с 1997-го, а вообще в исполнительной власти на руководящих должностях начал работать в 1991 году.