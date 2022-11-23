Активисты сняли фильм о деревянных домах Рязани

Рязанские активисты сняли документальный фильм «Самобытная Рязань» о старинных деревянных домах и способах их сохранения. Команда создателей работала над проектом около двух лет.

- Мы очень хотим привлечь внимание к сохранению родного города. Деревянное зодчество - историческое архитектурное наследие многих старинных русских городов - совсем скоро может исчезнуть навсегда, - отмечают создатели фильма.

В фильме приняли участие известные рязанцы, такие как директор Рязанского художественного училища имени Вагнера Василий Колдин, градозащитник Андрей Петруцкий, архитектор Илья Стюхин и другие.

Автор фильма и руководитель проекта «Аутентичная Рязань» Марина Романенко рассказала, какие видит пути сохранения деревянного наследия города:

- Деревянные дома могут стать прибыльными инвестпроектами, но для этого властям нужно помогать предпринимателям, а не ставить препоны.