Рязанок, желающих провериться на онкологию, приглашают 26 ноября в онкоцентр.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
26 ноября в рязанском онкологическом центре пройдет акция по раннему выявлению ближайшую субботу рака шейки матки. В этот день женщины смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами, обследоваться и пройти цитологическое исследование.
Принимать будут строго по предварительной записи, которая открыта ежедневно с 09:00 до 15:00 по телефону 8 920 961 9441. Необходимо будет указать ФИО, номер СНИЛС и свой номер телефона для связи.
Напомним, что 26 ноября в поликлинике рязанской ОКБ будут ждать жителей региона, которые хотят похудеть. Сдача анализов и консультация специалистов – бесплатно (читать подробнее).
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