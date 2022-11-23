Александр Бастрыкин отметил недостатки в работе следователей СК России по Рязанской области.

22 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время оперативного совещания отметил недостатки в работе нескольких региональных следственных управлений. В их числе оказалось подразделение Рязанской области.

Бастрыкин обратил внимание руководителей следственных управлений на «значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых мигрантами».

Председатель СК поручил принять меры для повышения раскрываемости таких преступлений.

Ранее рязанский СК опубликовал фильм об «осокинской» группировке и других бандах 90-х. В фильме участвуют работники следственного управления, а также сын убитого бизнесмена Михаила Ивлиева (читать подробнее с ссылкой на фильм).

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