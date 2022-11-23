В ДТП на улице Ленина в Рязани пострадала 19-летняя девушка

Две иномарки не поделили дорогу в центре Рязани. Фото: УМВД по Рязанской области.

Вечером 22 ноября в центре Рязани произошло ДТП. Около дома №51/21 по улице Ленина не поделили дорогу две иномарки, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 25-летний водитель Hyundai Solaris. Молодой человек «не предоставил преимущество проезда» Mitsubishi Lancer, что и привело к столкновению.

В ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка Hyundai – девушке оказали медицинскую помощь. Оба автомобиля получили механические повреждения. Проверка по факту произошедшего ДТП продолжается.

В ДТП пострадала 19-летняя девушка. Фото: УМВД по Рязанской области.

В целом, за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, два человека травмировались.