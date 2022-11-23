Рязанская ГИБДД 23 ноября устроила масштабный рейд. Вот кого будут искать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 23 ноября сотрудники ГИБДД проводят на территории всей Рязанской области масштабные рейды, цель которых – выявить автомобили с подложными номерами, а также незарегистрированные транспортные средства. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

«В случае выявления указанных правонарушений водителей привлекут к строгой административной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее под особое внимание ГИБДД попали водители автобусов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!