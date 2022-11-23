Малков заявил, что к банкротству завода «Эластик» под Рязанью пора подключиться прокуратуре

К банкротству завода «Эластик» под Рязанью пора подключиться прокуратуре, считает губернатор Рязанской области. Процесс тянется с 2015 года.

22 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков провел «Час муниципалитета», посвященный Шиловскому району. Как сообщает пресс-служба облправительства, особое внимание он обратил на сложности с банкротством предприятия «Эластик».

«Мое мнение, там пора подключаться прокуратуре, соответствующая работа ведется. Наша с вами задача – создать максимально комфортные условия для производств, которые уже работают на территории «Эластика». В том числе привести в порядок автодорогу», – высказался Малков.

Губернатор также заявил, что нужно обеспечить возможность расширения для существующих производств и для появления новых.

В 2015 году, при губернаторе Олеге Ковалеве, коллегия ВПК РФ при Правительстве РФ и сам глава региона заявляли о намерении сохранить «Эластик» как оборонно-промышленное предприятие, но тогда же оно официально вступило а стадию ликвидации. В 2017-м губернатор Николай Любимов уже открыто отвечал о судьбе «Эластика»:

«Зачем искусственно сохранять предприятие, если оно никому не нужно? Лучше как раз те корпуса, которые еще пригодны для развития промышленного производства, передать новым эффективным собственникам, - звучало из уст Любимова на пресс-конференции.

Он заявлял, что решать будут суды и кредиторы, которые держат в руках долги «Эластика». Процедура банкротства, как считал Любимов, должна была завершиться «до сентября» (2017 года), но, как мы видим, продолжается по сей день.

22 октября на территории 2021 года на территории завода «Эластик» произошла детонация пороха в цехе, где вело свою деятельность ООО «Разряд». Погибли 17 человек.