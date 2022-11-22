Без модератора. 25 ноября Павел Малков снова ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

25 ноября Павел Малков вновь ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире.

В пятницу, 25 ноября, губернатор Павел Малков проведет очередной прямой эфир, в ходе которого ответит на вопросы жителей. Онлайн-общение с главой региона начнется уже в 16.00, сообщает пресс-служба областного правительства.

По традиции трансляция будет вестись в официальных группах Рязанской области в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Впрочем, задать наболевший или интересующий вопрос рязанцы могут заранее – их уже собирают под соответствующей записью на стене группы. Тех же, кто хочет спросить губернатора в режиме реального времени, выслушают во время прямого эфира. Отвечать Павел Малков будет лично и без модератора.

Этот прямой эфир – уже третий на счету главы области. Первый он провел 6 июля 2022 года, второй состоялся 10 августа.