Депутаты Рязанской гордумы обсудили вопросы проведения капремонта многоквартирных домов. Фото: Рязанская городская Дума.

Вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Рязани обсудили во вторник, 22 ноября. Встреча прошла по инициативе главы муниципального образования, председателя Рязанской гордумы Татьяны Панфиловой и депутатского корпуса. На встречу пригласили представителей министерства ТЭК и ЖКХ, мэрии, Жилинспекции, регионального Фонта капитального ремонта и подрядчиков, сообщает пресс-служба гордумы.

В настоящее время проблемы с капремонтом выявили в 39 домах Рязани. По пяти адресам открыта крыша, но работы не ведутся из-за плохих погодных условий. Депутаты отметили необходимость срочно принимать меры, чтобы предотвратить залитие квартир. Также обратили внимание и на окончание срока действия контрактов на капремонт – 1 декабря 2022 года. При этом, уже с 1 октября ремонтировать кровли уже нельзя. Так как план капитального ремонта формируется на три года, новые контракты следует заключать уже в феврале следующего года, чтобы основные работы успели провести весной и летом.

Гордума предложила менять подход к проведению капремонта. По словам народных избранников, нужно укладываться в сроки строительного сезона и принимать работы вместе с активными жителями и старшими домов. Также депутаты отметили, что подрядчики не устраняют недостатки по ремонту и иные гарантийные обязательства.

В качестве меры, предложили усилить контроль за проведением капитального ремонта и привлекать для этого специалистов жилинспекции. Также предлагалось скорректировать планы и ужесточить условия отбора подрядных фирм. Договоры же с теми, кто не исполняет их условия, срочно расторгать и привлекать другие организации, способные качественно завершить работы.

И.о. руководителя регионального Фонда капремонта Виталий Дубровин среди проблем отметил отсутствие координации работы структур и назвал расторжение существующих контрактов одним из возможных шагов. По его мнению, раскрытые крыши нужно законсервировать, а весной срочно доделать ремонт.

Депутаты предложили составить план работ по каждому дому, руководителям всех ответственных структурных подразделений выехать на 39 проблемных объектов, встретиться с людьми и объяснить, какие работы и в какие сроки будут сделаны.

- Надо выходить к людям, разговаривать и объяснять. Совместными усилиями мы должны найти выход из сложившейся непростой ситуации, - подчеркнула Татьяна Панфилова.