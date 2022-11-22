Рязанку возмутил опасный гололед возле БСМП

Рязанку возмутил гололед возле БСМП. Особенно опасно по территории медучреждения было идти утром 22 ноября.

Жительницу Рязани возмутило опасное состояние пешеходных дорожек на территории Больницы скорой медицинской помощи. Утром 22 ноября они покрылись ледяной коркой, и ни убирать, ни посыпать их противогололедными средствами никто не спешил.

По словам обратившейся в редакцию КП-Рязань женщины, сотрудники на предложение посыпать дорожки песком ответили ей: «Будете грязь нас тащить...»

«Куда жаловаться? Пока дойдешь сам пациентом травмпункта станешь!», - возмутилась рязанка.

Фотографии читательница смогла сделать уже ближе к обеду, когда снег и лед подтаяли, но и на этих снимках видно, что зимней уборки на территории больницы, судя по всему, не проводилось.