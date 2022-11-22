Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин объяснил медленную уборку тротуаров от снега в Рязани недофинансированием.

Замглавы администрации Михаил Ромодин сослался на недостаток финансирования при очистке тротуаров от снега. На заседании комитета по ЖКХ и городскому хозяйству 22 ноября чиновник отвечал депутатам, отмечавшим больше количество жалоб по этому поводу.

«Объем тротуаров, который мы должны охватить за один цикл, невозможно расчистить, связано это недофинансированием зимнего содержания», - цитирует Ромодина «МедиаРязань».

По словам чиновника, чтобы расчистить тротуары от снега при таком объеме, в каком он выпал 19-20 ноября, городским службам потребуется три дня. Ромодин заявил об изменении подходов к работе Дирекции благоустройства города (организация работ, логистика) и о том, что отдельные территории отданы на откуп ресурсоснабжающим организациям. Есть взаимодействие с застройщиками.

Ромодин пообещал, что ситуация с зимней уборкой в городе улучшится.

Ранее сообщалось, что у Дирекции благоустройства города заполнено только 70% штата (читать подробнее).