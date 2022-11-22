Анна Рослякова стала ответственной по делам охотничьего хозяйства Рязанской области

Анна Рослякова возглавила комиссию по делам охотничьего хозяйства.
В Рязанской области создали комиссию по делам охотничьего хозяйства при региональном правительстве. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.
Как указано в документе, цель комиссии – обеспечить взаимодействие чиновников, охотничьих хозяйств и охотников в вопросах «сохранения и использования охотничьих ресурсов в Рязанской области».
Возглавила комиссию первый зампред правительства региона Анна Рослякова.
Летом этого года стал резонансным конфликт между минприроды и РОООиР (Рязанское областное общество охотников и рыболовов). На протяжении последних лет общество неоднократно привлекали к ответственности за систематические нарушения.
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