Рязанская область потеряла известного журналиста Владимира Голдабенкова. Фото: Спасские вести.

21 ноября 2022 года скончался ветеран рязанской журналистики Владимир Викторович Голдабенков. Печальную весть принесло издательство «Пресса». Четверть века Владимир Викторович отдал районной газете «Спасские вести», попав туда в 1972 году в качестве литературного сотрудника партийного отдела. По работе ему приходилось общаться с парторгами и председателями колхозов, освещать партийные собрания, писать о достижениях и заслугах предприятий, колхозов, совхозов и простых тружеников.

В 1996 году Владимир Викторович ушел на пенсию, но продолжал жить в Спасском районе и быть преданным читателем родной районной газеты.

«Коллектив и ветераны редакции «Спасские вести» глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Викторовича и выражают искренние соболезнование его родным и близким», - говорится в некрологе.

Через месяц ветерану журналистики должно было исполниться 86 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!