Ненастная погода с сильной гололедицей сохранится в Рязанской области 23 ноября

Ненастная погода сохранится в Рязанской области 23 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 23 ноября, в Рязанской области сохранится ненастье. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают много осадков и сильную гололедицу, а температура будет колебаться от слабого минуса до плюса.

В течение дня облачная погода со снегом, мокрым снегом и дождем. В отдельных районах области осадки будут сильными, не исключен и ледяной дождь. На дорогах серьезный гололед. Вдобавок ночью и под утро регион накроет туман, который еще больше ухудшит видимость.

Что касается температуры воздуха, то перед рассветом столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в Рязанской области будет -2…+3 по Цельсию. Ветер северо-восточный, 6 – 11 метров в секунду.