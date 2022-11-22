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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:13

Ненастная погода с сильной гололедицей сохранится в Рязанской области 23 ноября

Осадков в виде снега, мокрого снега и дождя обещают много
Источник:kp.ru
Ненастная погода сохранится в Рязанской области 23 ноября.

Ненастная погода сохранится в Рязанской области 23 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 23 ноября, в Рязанской области сохранится ненастье. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают много осадков и сильную гололедицу, а температура будет колебаться от слабого минуса до плюса.

В течение дня облачная погода со снегом, мокрым снегом и дождем. В отдельных районах области осадки будут сильными, не исключен и ледяной дождь. На дорогах серьезный гололед. Вдобавок ночью и под утро регион накроет туман, который еще больше ухудшит видимость.

Что касается температуры воздуха, то перед рассветом столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в Рязанской области будет -2…+3 по Цельсию. Ветер северо-восточный, 6 – 11 метров в секунду.