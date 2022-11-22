Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками «Единой России»

Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России», которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости, поддержки НКО и сферы культуры принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей.

В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми. Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

По инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии еще 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе – модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

Еще одна важная тема, которую дополнительно финансово обеспечила «Единая Россия», – средства на социальный контракт.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

В сельском хозяйстве и рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существенный. В 2023 году он составляет 58 млрд рублей. Поправками, которые внесла «Единая Россия», дополнительно 8 млрд рублей направлено на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей – на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей – на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей – на обеспечение устойчивой связью и Интернетом отдаленных территорий.

Дополнительно 100 млн рублей «Единая Россия» предложила выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей – на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей – на восстановление объектов культурного наследия в регионах.

Еще одна важная тема – поддержка социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, ветеранских, волонтерских. «Единая Россия» выступила за сохранение объема их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Помимо этого, партия предложила дополнительно выделять около 250 млн рублей ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим специальностям, увеличив финансирование этого направления в два раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тысяч человек.

«Базовый принцип бюджета Рязанской области неизменен – безусловное исполнение социальных обязательств, в том числе поддержка малообеспеченных, семей мобилизованных, тех, кто ушел добровольцем по контракту. Продолжится поддержка импортозамещающих предприятий, малого и среднего бизнеса. Необходимо обеспечить участие предприятий в нацпроектах, федеральных и региональных программах, активнее привлекать инвесторов и оказывать им содействие в максимально короткие сроки», – отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Важная статья расходов – помощь пожилым людям, нуждающимся в долговременном уходе. Запланирована реализация проектов в сфере здравоохранения, образования и культуры, благоустройства территорий, соцзащиты.

Среди приоритетов – создание современной инфраструктуры. Улучшения в сфере ЖКХ начнутся с модернизации систем водо- и теплоснабжения.

«Заложено финансирование строительства и реконструкции в 2023 году более 40 социальных объектов, в том числе ФОКа, школ на 1100 мест в мкр. Семчино и Олимпийский в Рязани, на 960 мест в Касимове. В Шацком районе построят учебный корпус школы-интерната. Продолжится развитие сети ФАПов. Реализуется комплекс мер для привлечения молодых специалистов, решения кадровой проблемы. Задействован целевой набор, льготная ипотека, федеральные программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», – уточнил Павел Малков.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку.