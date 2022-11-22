КСП обратится в прокуратуру после проверки расходов на пожарную безопасность в Рязанской области. Фото: ksp62.ru

Контрольно-счетная палата Рязанской области обратится в прокуратуру после проверки бюджетных расходов на пожарную безопасность. Такая информация озвучивалась на заседании коллегии КСП 18 ноября и содержится в релизе по итогам заседания.

Аудиторы проверяли расходы по госпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» в 2021-2022 годах. Их интересовало, насколько эффективным и целевым образом использовались средства на повышение уровня пожарной безопасности (одна из подпрограмм) и реконструкцию автоматизированной системы централизованного оповещения населения (другая подпрограмма).

Из отчета следует, что КСП в ходе ревизии выявила факт незаконного использования бюджетных средств (без указания сумм) и «признаки коррупциогенного фактора». Это и стало поводом для обращения в прокуратуру.

Руководителям трех ведомств - главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами, ГКУ «Противопожарно-спасательная служба» и ГКУ «Безопасный регион» - внесут представления. Также коллегия решила направить информационное письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области. Там укажут нарушение, которое попадает в категорию административных. Какое именно это нарушение, пока не уточняется.