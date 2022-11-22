Мост через Пру в Деулине отремонтировали, строители начали разбирать дамбу.
В Рязанском районе завершился ремонт моста через реку Пру в деревне Деулино. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов.
«Переправа на правый берег теперь надежная и безопасная», - заверил общественность Бранов.
По словам чиновника, в ближайшие день-два на Пре разберут и искусственную дамбу, которую отсыпали для проезда транспорта во время августовских лесных пожаров.
Вице-губернатор отметим, что подрядчики справились на несколько дней раньше заявленного срока.
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