Мост через Пру в Деулине отремонтировали, строители начали разбирать дамбу.

В Рязанском районе завершился ремонт моста через реку Пру в деревне Деулино. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Переправа на правый берег теперь надежная и безопасная», - заверил общественность Бранов.

По словам чиновника, в ближайшие день-два на Пре разберут и искусственную дамбу, которую отсыпали для проезда транспорта во время августовских лесных пожаров.

Вице-губернатор отметим, что подрядчики справились на несколько дней раньше заявленного срока.

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