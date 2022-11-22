Полиция установила личности погибших в ДТП на трассе М-5 под Рязанью

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП под Рязанью. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полиция установила личности троих человек, погибших в утреннем ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Фото и некоторые подробности трагической аварии сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

По предварительным данным, дорожное происшествие произошло по причине того, что 32-летний водитель грузовика MAN «допустил занос полуприцепа». В результате в него врезался ехавший навстречу автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился 36-летний житель Москвы.

Личности погибших в ДТП установлены. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В ДТП погиб как сам водитель легковой иномарки, так и двое его пассажиров: 33-х и 45-ти лет. Они скончались от полученных травм на месте происшествия. Проверка по факту случившегося продолжается.