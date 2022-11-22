«Молодой, активный». Губернатор Малков представил своего пресс-секретаря

Губернатор Малков представил своего пресс-секретаря Павла Кирдяшкина.
22 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков представил своего пресс-секретаря Павла Валерьевича Кирдяшкина.
По словам главы региона, Кирдяшкин ранее работал с крупными компаниями, с федеральными органами власти.
«В серьезных федеральных проектах был задействован, молодой, активный... Павел, вам успехов. Всем коллегам просьба, оказывать содействие», - сказал Малков.
32-летний Павел Кирдяшкин является специалистом по международным отношениям и магистром управления стратегическими коммуникациями (читать подробнее).
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