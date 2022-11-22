К лету 2023 года у «Глобуса» на улице Большой появится надземный переход. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напротив дома №100 по улице Большой в Рязани, недалеко от гипермаркета «Глобус», к лету 2023 года появится надземный пешеходный переход. Об этом стало известно на заседании регионального правительства.

- После переговоров с представителями гипермаркета «Глобус», ими проводится работа по документальному оформлению светофорного объекта на улице Большой. Данное мероприятие они планируют выполнить в январе следующего года. Впоследствии планируются передача [объекта] в областную собственность. После урегулирования этого вопроса, светофор модернизируют в части введения пешеходной фазы на всех пересечениях, - рассказал о планах министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

По словам чиновника, при планировании работ по реконструкции улицы Большой специалисты разработают проект строительства надземного пешеходного перехода непосредственно напротив дома №100.

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