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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:45

При доставке беспилотника в Рязанской области погибли двое военных

Похоронили военнослужащих в Челябинской области
Источник:kp.ru
При доставке беспилотника в Рязанской области погибли двое военных.

При доставке беспилотника в Рязанской области погибли двое военных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в Кунашакском районе Челябинской области похоронили двоих военнослужащих, погибших в ДТП на территории Рязанской области. По данным Ura.ru, военным приказали доставить беспилотник в расположение одной из частей. В пути машина, где находились челябинцы, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль.

ДТП произошло 13-14 ноября, но в официальных сводках рязанского УМВД для СМИ данное происшествие не указывали. Единственное смертельное ДТП произошло 14 ноября в Алексанро-Невском районе, где легковой автомобиль столкнулся с автобусом – погибли три человека (подробнее).

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