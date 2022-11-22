При доставке беспилотника в Рязанской области погибли двое военных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в Кунашакском районе Челябинской области похоронили двоих военнослужащих, погибших в ДТП на территории Рязанской области. По данным Ura.ru, военным приказали доставить беспилотник в расположение одной из частей. В пути машина, где находились челябинцы, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль.

ДТП произошло 13-14 ноября, но в официальных сводках рязанского УМВД для СМИ данное происшествие не указывали. Единственное смертельное ДТП произошло 14 ноября в Алексанро-Невском районе, где легковой автомобиль столкнулся с автобусом – погибли три человека (подробнее).

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