Скопинец, похитивший школьника и угрожавший ему убийством, отправился в колонию строгого режима

Житель Скопинского района отправился в колонию строгого режима на 6 лет и 4 месяца за ряд преступлений против двух подростков. Одного из них он похитил, вывез в лес и угрожал убийством. Также в списке угон и незаконное проникновение в жилище.

Преступник — ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Однажды он пригрозил 17-летнему пареньку убийством, а его мать обратилась в правоохранительные органы. Вместо того, чтобы извиниться, агрессор начал мстить.

Сначала он решил узнать, где найти юношу. Для этого рецидивист ворвался в дом другого знакомого несовершеннолетнего, стал вытягивать из него информацию угрозами и физической силой. Узнав адрес, незваный гость угнал автомобиль вынужденного информатора, и поехал туда. При нем был пистолет, похожий на пистолет Макарова и пригодный для стрельбы светозвуковыми патронами.

Угрожая этим пистолетом, скопинец вывез подростка в безлюдное место. Там он, издеваясь и запугивая школьника выстрелами рядом с головой, заставил его на коленях извиняться за действия матери (то есть за обращение в полицию) и затем отпустил.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.