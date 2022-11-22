Рязанская ГИБДД 22 ноября вышла в рейд. Вот кого будут искать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Утром 22 ноября сотрудники ГИБДД проводят на территории всей Рязанской области рейды, цель которых – пресечь нарушения, связанные с перевозкой пассажиров автобусами. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что «в складывающихся неблагоприятных погодных условиях» нужно быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.

Водителей автобусов сотрудники ГИБДД призвали не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии.

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