«Контракты заключены, оборудование поступает». Новый онкоцентр в Рязани начнет работать в начале 2023 года.

В первом квартале 2023 года новый онкологический диспансер в Рязани должен начать работу. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов. По словам чиновника, строительство онкоцентра «практически завершилось».

В июле этого года стало известно, что сроки сдачи онкодиспансера в Рязани очень близки к срыву – не хватает оборудования. На тот момент в медучреждение поставили еще не все оборудование, более того даже не все контракты были заключены.

Но 21 ноября Артем Бранов заверил, что подписаны контракты на поставку всего (!) необходимого оборудования.

«Значительную часть уже получили, остальное ожидаем до конца текущего года», - сообщил вице-губернатор.

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