Автокатастрофа с тремя погибшими произошла примерно в 4:30 на 167 километре трассы М5 «Урал». Фото: vk.com/ryazandtp

22 ноября под Рязанью погибли три человека из влетевшей под фуру легковушки. Как сообщает областное ГИБДД, автокатастрофа произошла примерно в 4:30 на 167 километре трассы М5 «Урал». Это участок между деревнями Зеленинские Дворики и Старое Веселово в Рыбновском районе.

По данным полиции, столкнулись автомобиль Skoda и грузовик МАЗ с полуприцепом. Судя по фото с места происшествия (одно из них в группе "ДТП | Аварии | Рязань"), фуру развернуло поперек дороги, а легковушка оказалась под ней.

«В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Skoda, от полученных травм скончались на месте ДТП», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Личности погибших устанавливаются.