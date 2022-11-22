Автокатастрофа с тремя погибшими произошла примерно в 4:30 на 167 километре трассы М5 «Урал». Фото: vk.com/ryazandtp
22 ноября под Рязанью погибли три человека из влетевшей под фуру легковушки. Как сообщает областное ГИБДД, автокатастрофа произошла примерно в 4:30 на 167 километре трассы М5 «Урал». Это участок между деревнями Зеленинские Дворики и Старое Веселово в Рыбновском районе.
По данным полиции, столкнулись автомобиль Skoda и грузовик МАЗ с полуприцепом. Судя по фото с места происшествия (одно из них в группе "ДТП | Аварии | Рязань"), фуру развернуло поперек дороги, а легковушка оказалась под ней.
«В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Skoda, от полученных травм скончались на месте ДТП», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Личности погибших устанавливаются.