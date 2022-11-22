У губернатора Малкова может появиться пресс-секретарь – 32-летний москвич Павел Кирдяшкин.

Губернатор Рязанской области Павел Малков определился со своим пресс-секретарем. По предположению «МедиаРязань», им может стать 32-летний москвич Павел Кирдяшкин – специалист по международным отношениям и магистр управления стратегическими коммуникациями.

В послужном списке Кирдяшкина:

- PR-сопровождение деятельности МИД республики Казахстан в России;

- работа в избирательном штабе одного из кандидатов в Госдуму РФ.

В совершенстве владеет английским языком.

Бывший пресс-секретарь Денис Арапов, покинувший правительство Рязанской области вслед за шефом Николаем Любимовым, сейчас трудится в Национальном медико-хирургическом центра имени Пирогова в Москве.

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