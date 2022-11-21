Депутаты РГД обсудили вопрос строительства жилого комплекса и гостиницы в Борках

Фото: Рязгордума.

Сейчас земельный участок представляет собой пустырь со старыми ангарами. По проекту новый жилой квартал рассчитан примерно на пять тысяч жителей. В составе комплекса предусмотрен пристроенный детский садик, который сможет принять около 100 малышей. Кроме того, запланировано открытие офиса врачей общей практики и пункта полиции.

Депутаты городской Думы предложили рассмотреть возможность возведения новых объектов социальной инфраструктуры – детского сада и школы, тем более что территория позволяет подготовить и реализовать соответствующие проекты. Разработку документации застройщик готов взять на себя, а затем передать городу безвозмездно.

Фото: Рязгордума.

Также по предложению депутатов городской Думы строительная компания намерена провести работы по расширению центральной дороги в Борках, подготовить проект планировки улично-дорожной сети, обустроить городскую набережную и биосферный парк «Белые птицы». Улицу, набережную, бульвар и площадь предложено назвать именами героев-рязанцев с учетом мнения городской топонимической комиссии.

Согласно проводимым замерам, перепад высоты между основанием Кремля и земельным участком шпалозавода в Борках составляет 28 метров. Этот аргумент также был приведен для доказательства того, что жилой комплекс никак не сможет закрыть вид на Рязанский Кремль.

Депутаты обошли прилегающую территорию, а также осмотрели еще один земельный участок в Борках - тот, с которого как раз открывается панорама Кремля. На этом участке строительных работ проводиться не будет. Строительство запланировано в противоположной части микрорайона и не повлияет на исторический облик города.