За 15 лет в двух лесничествах Рязанской области ликвидировали вредителя – елового усача. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Рязанской области на площади более 68 тысяч га упразднили карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора. Речь идет о малом черном еловом усаче и черном сосновом усаче.

Еще в 2007 году вредителей обнаружили в Кораблинском лесничестве и Первомайском (Шиловский район – Ред.). Специалисты Россельхознадзора разработали планы мероприятий по локализации и ликвидации очагов малого усачей, ежегодно исследуя лес.

Во время мониторинга в 2022 году выяснилось, что елового усача на указанных территориях нет уже три года подряд. В связи с этим карантинные мероприятия в лесничествах завершены.

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