Рязанцы смастерили новый домик для белок в ЦПКиО. Фото: Михаил Аленин

В рязанском Центральном парке культуры и отдыха появился новый креативный домик для белок. Фотографии сооружения разместили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

- Этот домик для белочек сделали мои любимые мужчины: муж и сын. Я их очень люблю и горжусь! – призналась пользователь соцсетей Аленушка Максимова.

В комментариях к публикации рязанцы похвалили умельцев:

- Учите совершать добрые поступки с малого возраста. Побольше бы таких родителей.

А некоторые пошутили:

- Частный сектор! Многим людям о таком домике, только мечтать!