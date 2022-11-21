Рязанцы смастерили новый домик для белок в ЦПКиО. Фото: Михаил Аленин
В рязанском Центральном парке культуры и отдыха появился новый креативный домик для белок. Фотографии сооружения разместили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
- Этот домик для белочек сделали мои любимые мужчины: муж и сын. Я их очень люблю и горжусь! – призналась пользователь соцсетей Аленушка Максимова.
В комментариях к публикации рязанцы похвалили умельцев:
- Учите совершать добрые поступки с малого возраста. Побольше бы таких родителей.
А некоторые пошутили:
- Частный сектор! Многим людям о таком домике, только мечтать!