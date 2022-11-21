Рязанский СК опубликовал фильм об «осокинской» группировке и других бандах 90-х.

20 ноября СУ СК России по Рязанской области опубликовал на своем официальном сайте документальный фильм о криминальных группировках в 90-е годы прошлого века. Фильм так и называется «Банды 90-х. Дорога в ад».

В частности, в фильме рассказывается об «осокинской» группировке – одной из крупнейших банд Рязанской области. Именно они в 1999 году расстреляли из автомата директора тепличного комбината Михаила Ивлиева.

«Отец не учел, насколько они жестоки. В сравнении с другими группировками, которые в то время действовали, они отличались особой жестокостью. В тот день он высадил меня у школы, а сам поехал на улицу Гоголя, где у него находился офис», - вспоминает его сын, инспектор управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК России Сергей Ивлиев.

По словам, руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Виталия Бочкарева, двое киллеров ожидали Ивлиева у третьего подъезда дома №48 по улице Гоголя, один из них находился внутри подъезда, другой – на улице.

«Как только автомобиль заехал, они тут же выбежали и практически в упор расстреляли автомашину. Ивлиев был убит на месте, его водитель тяжело ранен», - рассказал Бочкарев.

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