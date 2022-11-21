На Северной окружной дороге Рязани открыли движение по четырем полосам.

21 ноября на Северной окружной дороге Рязани, как и ожидалось, открыли движение по четырем полосам. Теперь уже до следующего дорожно-строительного сезона. Ранее на реконструируемом участке движение было ограничено двумя полосами — по одной в каждую сторону.

Как сообщает областное министерство транспорта и автодорог, основные работы по устройству дорожной одежды, запланированные на 2022 год, на объекте завершены.

При этом работы по переносу коммуникаций, устройству освещения и земляного полотна на Северной окружной продолжатся и в зимний период. Завершить реконструкцию стоимостью 750 млн рублей планируется в октябре 2023 года.

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