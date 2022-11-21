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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 11:53

Два человека погибли в ДТП на дороге Шацк - Сасово - Касимов 21 ноября

Легковой Hyundai столкнулся с грузовиком Iveco
Источник:kp.ru
В ДТП на дороге Шацк - Сасово - Касимов погибли два человека. Легковой Hyundai столкнулся с грузовиком Iveco.

В ДТП на дороге Шацк - Сасово - Касимов погибли два человека. Легковой Hyundai столкнулся с грузовиком Iveco.

21 ноября автомобиль Hyundai Getz столкнулся с грузовиком Iveco на дороге «Шацк — Сасово — Касимов» в Рязанской области. В результате погибли два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Автокатастрофа случилась примерно в 11:00 на 80-м километре упомянутой автодороги. Ее жертвами стали 64-летний водитель Hyundai и его 67-летняя пассажирка.

По факту ДТП полиция проводит проверку.