Не только ледяной дождь: МЧС предупреждает рязанцев об ухудшении погоды 22 ноября

В Рязанской области на 22 ноября прогнозируют "ассорти" из осадков, в том числе ледяной дождь. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как и предполагалось, 22 ноября в Рязанской области очень велика вероятность ледяных дождей. Как сообщает ГУ МЧС со ссылкой на региональный филиал Росгидромета, они пройдут днем вторника и будут не далеко единственным видом осадков.

«Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные, местами налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь», - говорится в прогнозе.

Картину дополнят гололед и гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам, следует быть максимально осторожными и осмотрительными. Все эти прелести метеорологи центра «Фобос» связывают с тем, что активные балканские циклоны, прорываясь с теплыми и влажными воздушными массами на холодную и заснеженную поверхность, создают в зоне атмосферных фронтов идеальные условия для гололедных явлений и ледяных дождей. Такой фронт во вторник как раз и будет перемещаться по территории Рязанской области.

Вместе с тем в ночь на вторник, скорее всего, дело ограничится небольшим снегом. В отдельных районах туман. Ветер восточный, с порывами до 17 м/с