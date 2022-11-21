Рязанка послушно отдала мошенникам 1 млн, взяв специально кредит. Как не нужно делать.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязани зафиксировали очередной случай телефонного мошенничества, сообщает региональное УМВД.
Накануне в дежурную часть обратилась 50-летняя работница торгового центра, которая рассказала, что к ней позвонил неизвестный, представившись сотрудником известного банка.
Мужчина сообщил, что мошенники пытаются от ее имени оформить онлайн кредит, поэтому чтобы застраховать себя от финансовых проблем, необходимо оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет.
Рязанка все послушно выполнила, взяла кредит на сумму 1 млн рублей, а потом несколькими транзакциями перечислила деньги на счет, который продиктовал мужчина.
Только выполнив все указания, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!