Рязанка послушно отдала мошенникам 1 млн, взяв специально кредит. Как не нужно делать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани зафиксировали очередной случай телефонного мошенничества, сообщает региональное УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась 50-летняя работница торгового центра, которая рассказала, что к ней позвонил неизвестный, представившись сотрудником известного банка.

Мужчина сообщил, что мошенники пытаются от ее имени оформить онлайн кредит, поэтому чтобы застраховать себя от финансовых проблем, необходимо оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Рязанка все послушно выполнила, взяла кредит на сумму 1 млн рублей, а потом несколькими транзакциями перечислила деньги на счет, который продиктовал мужчина.

Только выполнив все указания, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

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