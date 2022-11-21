Этот человек опасен! На камеру попал подозреваемый в особо тяжком преступлении против ребенка

На камеру попал подозреваемый в особо тяжком преступлении против ребенка. Его ищут рязанские следователи.

СУ СК России по Рязанской области разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении против ребенка. Личность мужчины пока не установлена, но есть запись с камеры видеонаблюдения, на которую он попал.

На представленной записи по тротуару идет человек в черной куртке и шапке, синих джинсах, белых с черными вставками кроссовках, с черной защитной маской на лице.

Что конкретно натворил этот индивид, следователи не сообщают. Информацию о его личности и местонахождении просят сообщать по телефону 8(910)906-11-41 или 02 (102 для мобильных устройств).