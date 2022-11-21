«Ждет возвращения домой, но хочет вернуться в Россию». Ожидающая депортации гражданка США рассказала о своих планах

Ожидающая депортации из Рязани в США американка Сара Криванек (справа) хочет после депортации вернуться в Россию.
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина побывала в Центре временного содержания иностранных граждан, которые подлежат депортации на родину, и пообщалась с американкой Сарой Рейчел Криванек. Гражданка США отбывала наказание в одной из рязанских колоний за нападение на сожителя в Подмосковье (подробности истории).
«Она [Сара Криванек] заверила меня, что здорова, ждет возвращения домой, встречи с родными и близкими людьми. Но в будущем очень хочет вернуться в Россию», - написала Епихина.
По словам омбудсмена, к администрациям колонии и Центра временного содержания у Криванек жалоб нет, но указала на «однообразное питания» в колонии-поселении.
«Сара Криванек попросила помочь ей в получении ее ценностей и иного имущества, находящегося у органа дознания в УМВД России», - сказала омбудсмен.
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