Рязанцев, желающих похудеть, приглашают 26 ноября в поликлинику ОКБ на прием к специалистам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рязанцев, страдающих лишним весом, приглашают в субботу, 26 ноября, в поликлинику ОКБ. В этот день можно будет бесплатно проверить кровь на сахар и холестерин, биоимпеданс, а также проконсультироваться с эндокринологом, диетологом и другими специалистами.

«Так получилось, что следующая суббота совпадает со Всемирным днем борьбы с ожирением, поэтому решили сделать упор на обследования людей с лишним весом. Многие из них пытаются справиться с ним в одиночку. Но в эту субботу будет работать большая команда. Вместе мы непременно найдем правильный путь к похудению», - заверил замглавного врача по поликлинической работе Сергей Чирков.

Чтобы пройти бесплатное обследование, необходимо записаться по телефонам: (4912) 77-69-69 или 122.

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