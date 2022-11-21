Грузовая «Газель» сбила 36-летнюю женщину на пешеходном переходе в Рязани - на трассе М5 «Урал» со стороны дягилевского военгородка.

На окраине Рязани грузовая «ГАЗель» сбила 36-летнюю женщину, которая пересекала трассу М5 «Урал» по нерегулируемому переходу. Это случилось примерно в 13:30 18 ноября, говорится в сводке ДТП за минувшую пятницу и выходные дни.

Местом происшествия стал переход у остановки на Московском шоссе, рядом - дом №2 по 2-му Сиреневому проезду, перекресток с улице Авиационной и пост ДПС.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, грузовым автомобилем ГАЗ управлял 44-летний житель села Шахманово. Пострадавшая, к счастью, выжила, но получила травмы.

Днем ранее на М5 «Урал» в Рязани и тоже на нерегулируемом пешеходном переходе под грузовик попала 20-летняя девушка (подробнее).