На Северной окружной в Рязани включили новое освещение

Водители заметили, что на Северной окружной дороге Рязани частично включили новое освещение. Фото: vk.com/voditelrzn62

На Северной окружной дороге Рязани частично включили новое освещение. Это вечером 20 ноября заметили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

«Освещены участки от "Ленты" и от заправок в сторону Канищево», - сообщил автор публикации.

Заметим, что работы на участке производят в рамках реконструкции «Северки», а не по общегородскому контракту на замену 14,9 тыс. светильников. Последний, кстати, как утверждали в администрации Рязани до снегопадов, исполнялся с опережением графика. Еще 11 ноября градоначальница Елена Сорокина отмечала, что заменены 90% светильников. Информацию о том, какие именно, еженедельно вносят на специально созданную карту.

На 21 ноября вице-губернатор Артем Бранов анонсировал открытие четырех полос движения на реконструируемом участке Северной окружной.